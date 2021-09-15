مران الزمالك – انتظام الونش والمثلوثي والجزيري.. وتألق مصطفى فتحي

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 19:03

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى فتحي - الزمالك - الإنتاج الحربي

انتظم الخماسي محمود حمدي "الونش" وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في مران الفريق الزمالك اليوم الثلاثاء.

وغاب الخماسي عن مران الفريق أمس الثلاثاء بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا.

وخضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية قوية خلال المران تحت إشراف فيرناندو مسؤول الأحمال بالفريق.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في ختام المران وشهدت تألقكل من مصطفى فتحي ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ويوسف إبراهيم "أوباما".

ويواصل الزمالك استعداداته لاستكمال ما تبقى من كأس مصر بملاقاة أسوان في نصف النهائي وانطلاق الموسم الجديد من الدوري.

الزمالك مصطفى فتحي
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