NASM تنظم أول دورة في مصر لتعليم المدربين الرياضيين وخبراء التغذية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 18:28

كتب : محمود صلاح

NASM

شهدت مصر لأول مرة حدثًا فريدًا من نوعه على أراضيها. حدث مخصص للمدربين الرياضيين و محترفي التدريب. لقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل NASM كبادرة أولى لتقديم خدماتهم المتميزة في تعليم المدربين الرياضيين وخبراء التغذية.

كون NASM الاسم الأكثر ثقة في العالم في التدريب الرياضي و بأكثر من 34 عام من الخبرة في تدريب وتأهيل المدربين الشخصيين و خبراء التغذية، فإن NASM دائما على قدر كافي في تحدي و محاكاة السوق العالمي بتقديمها الخبرات والمواد التدريبية المتميزة لطلابها ليكونوا مدربين معتمدين دوليا. شهدت NASM في السنوات الأخيرة توسع مجالها العملي في الأسواق العالمية و في منطقة الشرق الأوسط التي تتضمن المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. كما أن NASM تمكنت من دعم المزيد من محترفي اللياقة البدنية في نمو حياتهم المهنية باستخدام الأدوات والمعرفة وإطار العمل لتحقيق النجاح. والآن، يعمل محترفين اللياقة البدنية الحاصلون على شهادات NASM بجميع الرياضات في أكثر من 80 دولة حول العالم.

توسع خدمات NASM في منطقة الشرق الأوسط تضمنت فعاليات في السوق المصري و التي تقدم بها مجموعة من الدورات التدريبية التي تتضمن دورات التدريب الرقمي، و دورات المدرب الشخصي و دورات التغذية المعتمدة التي تعتبر الأفضل عالميا. في الـ13 من شهر سبتمبر، أقامت NASM أول حدث إعلامي و دعائي لها في السوق المصري في فندق تريومف وكان بضيافة مطور الأعمال التنفيذي للشركة - ناثان هيلاند و بعض الندوات التعليمية والتحفيزية من مدربين شخصيين باعتمادات دولية ومن أبرزهم ماريكريس - المدربة الشخصية الدولية.

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"نحن واثقون من أن شهاداتنا ومواردنا هم الأفضل وأنها ستساعد في تحويل شكل ومنهجية اللياقة البدنية في مصر، سواء من خلال تشجيع المهتمين بالتدريب على دخول مجالات تدريب اللياقة البدنية أو إلهام مؤسسات رياضية و صحية للمعرفة المزيد عن NASM

ناثان هايلاند ، مدير تطوير الأعمال الدولية ب NASM".

إن شغف NASM تجاه ما تقدمة للسوق لا نهاية له لأنهم يراقبون مناهجهم ويتحكمون فيها بمرور الوقت لتقديم المواد التدريبية و التعليمية الأكثر تحديثًا وفعالية لمدربي المستقبل.

NASM
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