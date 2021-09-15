رسالة من فينجادا إلى كيروش عبر في الجول: الاتحاد المصري قام بالاختيار الصحيح

وجه نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري رسالة إلى كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يقود الفريق خلفا لحسام البدري.

وقال فينجادا في رسالته لكيروش عبر FilGoal.com: "عندما أتحدث عن كارلوس كيروش الكلمات لا يمكن أن تعبر عن مسيرته وقيمته الرائعة والنجاح الذي حققه في مختلف البلاد هو مدرب من أصحاب الخبرات الكبيرة بلا أدنى شك".

وواصل مدرب الزمالك الأسبق "في الموقف الحالي الاتحاد المصري لكرة القدم قام بالاختيار الصحيح وجلب شخصا رائعا ذو شخصية مدهشة وخطوة بخطوة سيكتشف الاتحاد المصري ذلك".

وأضاف "كيروش على استعداد للمساعدة على جلب النجاح والنتائج الجيدة وكرة القدم الجيدة لوضع مصر في المكان الذي نريده ونحتاجه".

وأكمل فينجادا "بلا شك كيروش كان الاختيار الصحيح، كما تعرفون لدي علاقة رائعة معه ونحن ندعو بعض بالأشقاء عملنا سويا لـ15 عاما لدى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد ذلك تقابلنا كثيرا وكنت أدعمه كصديق".

وتابع "عملنا سويا في 2014 في إيران هو كان في المنتخب الأول وأنا في المنتخب الأولمبي لذا نحن أصدقاء وأهم شيء هو أنه سيكون هنا ليساعد مصر برؤيته وشغفه ومشاعره في كل شيء".

وشدد "لذا أنا سعيد جدا وفخور بأن أجتمع معه مجددا وبالطبع من خلال وظيفتي التي أحبها سأدعمه بكل طاقتي وجهدي وبالطبع دعم المنتخب المصري واتحاد الكرة لأن الاتحاد ليس فقط المنتخب الأول بل هناك الكثير من الأشياء الأخرى".

وأتم فينجادا رسالته إلى كيروش قائلا: "حظ سعيد يا كيروش ويا مصر".

وكان الاتحاد المصري أعلن تعاقده مع كيروش حتى نهاية كأس العالم 2022 وعلم FilGoal.com في وقت سابق أنه يُفسخ تلقائيا حال الفشل في التأهل.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في شهر أكتوبر المقبل.