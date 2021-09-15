اتحاد الكرة يعلن تقديم مباراة سموحة وبيراميدز يوما.. ولقاء الأهلي وإنبي ساعة
الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 17:37
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد مباراة سموحة وبيراميدز في كأس مصر لمدة يوم، وتعديل لقاء الأهلي وبيراميدز لمدة ساعة.
وحسب اتحاد الكرة، فإن مباراة سموحة وبيراميدز ستقام يوم الجمعة 24 سبتمبر بدلا من 25 سبتمبر.
من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي بدور الـ16 من كأس مصر لتقام يوم 25 سبتمبر الساعة 7 مساء بدلا من 8 مساء.
🔴 في دور ال 16 لكأس مصر:
تقديم "سموحة وبيراميدز" يومًا.. و "الأهلي وإنبي" ساعة…⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/JsGJy6PTsM— EFA.eg (@EFA) September 15, 2021
ويلعب الأهلي يوم 21 سبتمبر مع طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020/2021.
كان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفعل، ويلتقي مع أسوان، في حين لم يتحدد طرفا نصف النهائي الآخر حتى الآن.