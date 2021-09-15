اتحاد الكرة يعلن تقديم مباراة سموحة وبيراميدز يوما.. ولقاء الأهلي وإنبي ساعة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد مباراة سموحة وبيراميدز في كأس مصر لمدة يوم، وتعديل لقاء الأهلي وبيراميدز لمدة ساعة.

وحسب اتحاد الكرة، فإن مباراة سموحة وبيراميدز ستقام يوم الجمعة 24 سبتمبر بدلا من 25 سبتمبر.

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي بدور الـ16 من كأس مصر لتقام يوم 25 سبتمبر الساعة 7 مساء بدلا من 8 مساء.

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ويلعب الأهلي يوم 21 سبتمبر مع طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2020/2021.

كان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفعل، ويلتقي مع أسوان، في حين لم يتحدد طرفا نصف النهائي الآخر حتى الآن.

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