سعد سمير: أستأذنكم في رحلة قصيرة خارج التتش.. وسأعود لأنهي مسيرتي الكروية في الأهلي

أصدر سعد سمير مدافع الأهلي وأحد قادته، بيانا، بمناسبة خروجه للإعارة إلى نادي فيوتشر لمدة عامين، استأذن فيه جمهور الأهلي "في رحلة قصيرة خارج التتش"، مشددا أنه "سينهي مسيرته الكروية في الأهلي".

وقال سمير في بيانه: "أكن تقديرا شديدا لكلمات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عني اليوم الأربعاء وتقديره الشخصي لي. لا أجد من الكلمات التي أعطي هذا النادي حقه والذي كان سببا مباشرا بعد المولي عز وجل فيما وصلت اليه ولا التقدير الذي لاقيته من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الذي حرص على الحديث معي بشكل شخصي وإحتفاء الإدارة والنادي واللاعبين والجهاز الفني بي".

وأوضح "جمهور الأهلي العظيم ..صاحب الفضل الأول -بعد المولي عز وجل- في ما وصلت إليه داخل جدران نادينا الحبيب و السند والطرف الأهم في منظومة عمل كبيرة تشرفت بأن أكون عنصرا منها على مدار 13 عاما شاركت فيها مع زملائي من مختلف الأجيال في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات".

وأكمل "رئيس النادي ... الرمز والأسطورة الكابتن محمود الخطيب الذي تَحَمّل ومجلس إدارته كثيرا ليظل أسم الأهلي على منصات التتويج محافظا على مبادئه وأخلاقه وقيمه التي تربينا علىها ، متمسكا ومجلس ادارته الموقر بأن يكون الشعار الخالد ، تاريخ ..مبادئ ..تطوير ، واقعا يعيشه كل أهلاوي داخل مصرنا الحبيبة وخارجها".

وأردف "الجهاز الفني وإدارة التخطيط وزملائي وكل الادارات المعنية الذين يعرفون ماذا يعني الانتماء لنادينا العملاق وكم هي عظيمة نعمة الارتباط بأعظم نادي في الكون وقيمته ومدى عظمته وتفوقه في كافة المسابقات الكروية المصرية والإفريقية والعربية".

وأكد "اليوم استأذنكم في السماح لي برحلة قصيرة خارج استاد التتش على سبيل الإعارة إلى النادي الصاعد الواعد فيوتشر إف سي ، لمدة عامين، سأعود بعدها بمشيئة الله للبيت الكبير ، بيتي الأول والأخير النادي الأهلي لكي أنهي مسيرتي الكروية به ... آملا أن تمتد مسيرتي في مواقع مختلفة فيه إلى آخر العمر باذن الله ، مقتديا بالرموز الخالدة التي سبقتني ومازالت تعمل وتبني في ملحمة خالدة ومتفردة لتواصل الاجيال في سبيل استمرار السبق والريادة لنادينا الحبيب".

وأتم "نعم هي رحلة قصيرة وخروجا مؤقتا بموافقة الكبار كما تربينا داخل الأهلي وتعلمناه من أساطيرنا ورموزنا، مفسحا الفرصة لزملائي، متمنيا وداعيا لهم بالتوفيق والسداد وإستمرار حصد الألقاب والحفاظ على الموروث الجيني العظيم لنادينا الحبيب . دام الأهلي لنا وعاشت جماهيره تحافظ على قيمه وتحمي مبادئه وسند حقيقي للاعبيها وفرقها الرياضية وللمنظومة كلها ، وداعم بلا حدود لإدارتها برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة نادي القرن العظيم".

وفي وقت سابق علم FilGoal.com أنه من المنتظر أن يكون سعد سمير قائدا لفريق فيوتشر حال إتمام الصفقة.

ويبلغ سعد سمير من العمر 32 عاما، وانضم للأهلي عام 2009.

وإجمالا لعب سعد 204 مباراة مع الأهلي، وفاز مع الفريق بـ 21 بطولة بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا.