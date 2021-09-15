موراتا: يجب أن نظهر للمنافسين مدى صعوبة مواجهة يوفنتوس

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

موراتا يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

شدد ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب مالمو السويدي في دوري أبطال اوروبا.

بدأ يوفنتوس مسيرته في دوري أبطال أوروبا بفوز مريح على مالمو السويدي بنتيجة 3-0.

وقال موراتا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الفوز يساعدك على تحقيق المزيد من الانتصارات. هناك العديد من الإيجابيات خرجنا بها من مباراة مالمو".

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وأضاف "كان من الضروري تحقيق النقاط الـ3، يجب أن نكون أقوياء كفريق، وأن نغير الديناميكيات ونظهر للمنافسين أنه من الصعب حصد النقاط ضد يوفنتوس".

وتابع "نعمل بجد ونريد النجاح. سنستمر في الاستماع إلى المدرب واللاعبين الأكثر خبرة".

وأكمل "بالنسبة لمباراة ميلان المقبلة، فهم في صدارة الدوري ونحن نخوض المباراة ونحن على علم بأنها ستكون مباراة صعبة".

سيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد ميلان في الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

ألفارو موراتا يوفنتوس
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