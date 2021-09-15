خبر في الجول – صلاح محسن يجدد عقده مع الأهلي لمدة 5 سنوات

جدد الأهلي تعاقده مع مهاجم الفريق صلاح محسن، لمدة 5 سنوات.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com، أن تعاقد محسن الجديد سيستمر حتى 2026، بعد أن انضم للأهلي عام 2018 ووقع عقدا مدته 5 سنوات حينها.

ولكنه وقع عقدا جديدا في الساعات الماضية، ليستمر في الأهلي حتى 2026.

وكان محسن قد انضم للأهلي من إنبي، عام 2018، في صفقة أثارت الكثير من الجدل آنذاك.

ولعب محسن الموسم قبل الماضي معارا إلى سموحة.

وإجمالا، لعب محسن 67 مباراة مع الأهلي سجل فيهم 15 هدفا، وساهم في الحصول على لقبي دوري ولقبي دوري أبطال إفريقيا.