رئيس لا ليجا: ريال مدريد لن يكون مثل باريس سان جيرمان "الغشاش"

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 15:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

تيباس وليونيل ميسي

شدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على أن ريال مدريد لن يكون مثل باريس سان جيرمان أبدا من ناحية الصرف.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا يمكن أن يكون ريال مدريد مثل باريس سان جيرمان أبدا، لإن باريس يغش في السيطرة الاقتصادية".

واستمر "باريس لديهم الآن رواتب تبلغ نحو 600 مليون يورو، وهم في دوري انخفضت قيمة حقوقه بمعدل 40 %".

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وتابع "من المستحيل أن يكون رعاة باريس سان جيرمان يدفعون أكثر من متوسط دخل ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو برشلونة بنسبة 30%، هذا مستحيل تماما".

وأكمل "ريال مدريد لن يكون باريس سان جيرمان أبدا لأنه لا يدخل لعبة الغش، وهو ليس ناديا تقف وراؤه حكومة، هذه إحدى المشاكل التي نواجهها في كرة القدم".

وشدد "يزعجني عدم وصول مبابي، كما يزعجبني عدم وجود ميسي أو نيمار، وعدم وجود مورينيو وجوارديولا، نريد الأفضل دائما في الدوري الإسباني".

وأضاف "آمل أن نقول في هذا العام أننا سنقضي وقتا ممتعا بين فينيسيوس جونيور وأنسو فاتي وسنقول إن الشباب معنا".

وأتم "لن نتحدث كثيرا بعد الآن، ميسي لم يعد معنا، على الدوري الإسباني أن يستمر في العمل وعلى برشلونة مواصلة المنافسة لمحاولة تحقيق الأهداف الرياضية".

ورحل ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وعدم قدرة النادي لتمديده بسبب سقف الرواتب في الدوري الإسباني.

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