عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام.. وتأجيل إعلان رئيس لجنة المسابقات

أعلن اتحاد الكرة، عن إعادة تشكيل بعض لجانه، وعلى رأسها لجنة الحكام.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أعلن فيه تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام، خلفا لوجيه أحمد، الذي سيستمر في قيادة اللجنة تسييرا للأعمال حتى نهاية الشهر الجاري.

ويقدم عبد الفتاح، الذي ترأس اللجنة إبان تولي هاني أبو ريدة رئاسة اتحاد الكرة، تشكيله للجنة في مطلع شهر أكتوبر.

وكذلك، أعلن الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط، وعادل موسى رئيسا للجنة شؤون اللاعبين، فيما يستمر خالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ للقسم الثالث.

وأوضح اتحاد الكرة، أن إعلان اسم رئيس لجنة مسابقات القسم الأول، سيتم بعد انتخابات رابطة الأندية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وأتم بيان اتحاد الكرة: "كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق".