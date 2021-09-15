المقاصة: الشحات انتقل من العين إلى الأهلي مقابل 185 مليون جنيه.. وطلبنا 40 لرحيل محمد إبراهيم

كشف بكري سليم المدير التنفيذي بنادي مصر للمقاصة القيمة المالية لصفقة انتقال حسين الشحات إلى الأهلي من العين الإماراتي وما طلبه ناديه لانتقال محمد إبراهيم للأهلي.

وأوضح بكري سليم أن تأكده من القيمة المالية لصفقة حسين الشحات هو وجود بند في التعاقد بين المقاصة والعين بنسبة بيع.

وقال بكري سليم عبر قناة أون تايم سبورتس: "لاعب مثل حسين الشحات تعاقدنا معه مقابل 500 ألف جنيه من الشرقية للدخان".

وأضاف "الشحات نموذج للاستثمار كان في المقاصة والأندية تتهافت عليه".

وتابع "الأهلي والزمالك وغيرهم أرادو ضم حسين الشحات ولكن قاعدة النادي كانت أولا مصلحة اللاعب ثانيا إيجاد البديل ثم الجانب المادي للنادي".

وكشف سليم "تم بيع حسين الشحات إلى العين الإماراتي مقابل 5.5 مليون دولار، ثم حصل الأهلي عليه من العين مقابل 185 مليون جنيه".

وشدد "بالطبع متأكد من قيمة الصفقة لأننا حصلنا على نسبة من البيع وفقا للتعاقد ولو كان الرقم مختلفا لكانت نسبتنا مختلفة أيضا".

وعن صفقة محمد إبراهيم أوضح "طلبنا 40 مليون جنيه من الأهلي لانتقال محمد إبراهيم".

واختتم تصريحاته "كنا نعلم أن الرقم سينخفض إلى 35 أو 30 ولكن إن طلبنا 20 كان من الممكن أن تصل إلى 10 مليون فقط".