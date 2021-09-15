ماذا فعل صلاح أمام ميلان من قبل

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلان في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لميلان في 5 مناسبات من قبل، حين كان يلعب في الدوري الإيطالي، لكنه ظهر في 3 مباريات فقط.

الفرصة الأولى أتت حين كان لاعبا في صفوف فيورنتينا في النصف الثاني من موسم 2014-2015، لكنه جلس على مقاعد البدلاء.

وحين انتقل لروما في الموسم التالي، لعب مباراة الدور الأول أمام ميلان دون أن يسجل أو يصنع.

وهز صلاح شباك ميلان للمرة الأولى والأخيرة في مباراة الدور الثاني من موسم 2015-2016 التي انتهت بالفوز 2-0.

وغاب صلاح عن مباراة الدور الأول في الموسم التالي بسبب الإصابة في الكاحل.

وشارك الدولي المصري في لقاء الدور الثاني وصنع هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريق العاصمة الإيطالية 4-1.

لم يذق صلاح طعم الخسارة أمام ميلان.

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