سبورت: لابورتا يمنح كومان فرصة في المباريات الثلاثة المقبلة لتصحيح الأوضاع

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

بايرن - برشلونة - كومان

ازداد التوتر بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ورونالد كومان المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ.

وافتتح برشلونة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالخسارة 3-0 على ملعبه أمام بايرن ميونيخ.

وكشفت صحيفة سبورت أن لابورتا لم يرحل عن ملعب كامب نو إلا بعد ثلاث ساعات من انتهاء المباراة.

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وأشار التقرير إلى أن لابورتا قد نفد صبره مع كومان وأبدى استيائه من أداء الفريق أمام بايرن.

وأضاف التقرير أن لابورتا منح كومان فرصة في الثلاث المباريات المقبلة لتصحيح الأوضاع.

ويعتبر لابورتا أن كومان هو السبب الرئيسي في جعل برشلونة فريقا صغيرا أمام ريال مدريد.

ويلعب برشلونة الثلاث مباريات المقبلة في ستة أيام فقط وجميعهم في مسابقة الدوري.

يستضيف برشلونة فريق غرناطة يوم 20 قبل أن يحل ضيفا على قادش يوم 23 وأخيرا يستضيف ليفانتي يوم 26.

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