رقمان مميزان ينتظران صلاح أمام ميلان

سيكون محمد صلاح نجم ليفربول على موعد مع أرقام مميزة يحققها في مسيرته لو شارك وسجل أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ميلان ضيفا على ليفربول في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

المشاركة أمام ميلان الليلة في دوري الأبطال تعني ظهور محمد صلاح في المباراة رقم 100 له مع ليفربول على ملعب أنفيلد.

صلاح سجل 71 هدفا في 99 مباراة لعبها على ملعب ليفربول.

إذا سجل صلاح هدفين، سيصبح ثاني هدافي ليفربول في المسابقات الأوروبية بالمباريات التي أقيمت على ملعب أنفيلد.

صلاح سجل 13 هدفا مقابل 14 لـ إيان راش، أما ستيفن جيرارد فيتواجد في الصدارة بـ24 هدفا.

ويبقى ساديو ماني على بعد هدف واحد من دخول نادي المائة لليفربول بتسجيل 100 هدف في كل المسابقات.

سيصبح الدولي السنغالي هو اللاعب الـ18 في التاريخ الذي يسجل 100 هدف للحمر في جميع المسابقات.

إذا نجح ماني في هز شباك ميلان سيتساوى مع مايكل أوين في المركز الثالث بجدول هدافي ليفربول بالبطولات الأوروبية برصيد 22 هدفا، ويتفوق عليهما فقط ستيفن جيرارد ومحمد صلاح.

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