فيران توريس: لا يمكنك الاسترخاء في بطولة مثل دوري الأبطال

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

فيران توريس - مانشستر سيتي

يدرك فيران توريس مهاجم مانشستر سيتي صعوبة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الذي كان قريبا من التتويج به الموسم الماضي، وذلك قبل انطلاق مشوار الفريق في البطولة هذا الموسم.

سيتي وصل إلى أول نهائي في تاريخه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه خسر من تشيلسي في المباراة النهائية.

وقال توريس قبل مباراة لايبزيج في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات: "إنها بطولة دوري أبطال أوروبا، إنها البطولة الأكبر ولا يمكنك الاسترخاء".

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وأضاف "يمكن لأي فريق أن يعاقبك. لايبزيج يتواجد في دوري الأبطال وهو فريق جيد يستحق ذلك".

وواصل "كنا قريبين جدا من الفوز باللقب العام الماضي. لقد قدمنا ​​موسما رائعا في دوري أبطال أوروبا".

وأردف "لكننا توجنا بالدوري الإنجليزي، وهي المنافسة الأكثر تحديا لأنه يجب أن تكون ثابتا على مدار عام كامل حتى تتمكن من الفوز بها".

وأتم "نعم، لم نتمكن من تحقيق لقب دوري الأبطال الموسم الماضي ولكن لدينا الآن فرصة أخرى وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".

ويتواجد سيتي ضمن المجموعة الأولى رفقة باريس سان جيرمان ولايبزيج وكلوب بروج.

فيران توريس مانشستر سيتي لايبزيج دوري أبطال أوروبا
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