مرشح المصري لـ رابطة الأندية لـ في الجول: هذه أهدافي.. ستكون سببا في تغيير الكرة المصرية للأفضل

كشف شريف صالح عضو مجلس إدارة النادي المصري السابق، ومرشحه لرابطة الأندية، عن أهدافه من خلال الترشح لمقعد من مقاعد الرابطة الخمسة.

وقال صالح لـ FilGoal.com: "أرى ان إنشاء رابطة الأندية سيكون سببا فى تغيير الكرة المصرية للأفضل وإرساء العدل بين الاندية في الجانب التسويقي والتنظيمي، وكذلك في الارتقاء بمستوى تسويق اللعبة".

وسرد صالح أهدافه من خلال التواجد في الرابطة إن حدث حيث قال: "أول أهدافنا هو العمل على زيادة الموارد المالية للأندية، وتنظيم الدوري بشكل أفضل ليصبح أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والقاري".

وأكمل "بالتالي، سيحدث ذلك دعما أفضل للمنتخبات الوطنية باللاعبين، والعمل على زيادة شعبية الدوري الممتاز".

وشدد "أيضا علينا الاستثمار في برامج تنمية الناشئين والشباب، وتطوير المشاركة المجتمعية للأندية الأعضاء".

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لمسابقة الدوري إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته أمس الثلاثاء لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.