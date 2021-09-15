ديبالا واثق من تجديد تعاقده مع يوفنتوس قريبا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 12:22

كتب : عبد الرحمن فوزي

ديبالا يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

كشف الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي عن رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق في أقرب وقت.

وقال ديبالا في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا: "أتمنى أن نوقع عقود التمديد قريبا، الجميع لديه رغبه في استكمال المفاوضات".

واستمر "اعتقد بأنه سيكون هناك اجتماع آخر بين الطرفين هذا الأسبوع، هم يعلمون بأن هناك رغبة قوية من جانبي للبقاء في تورينو، وأنا أعلم أن الإدارة أيضا تريد بقائي".

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وأضاف "أتمنى أن ينتهي كل شيء قريبا وتأتي الأخبار السارة للجميع، أنا واثق جدا من ذلك".

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس في ثلاث مباريات منذ بداية الموسم، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

يوفنتوس باولو ديبالا الدوري الإيطالي
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