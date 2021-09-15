محمد صلاح يتوج بجائزة شهر أغسطس في ليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر أغسطس الماضي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول احتلال صلاح صدارة استطلاع رأي الجماهير بعدما ساعد اللاعب المصري فريقه في حصد 7 نقاط بأول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وساهم صلاح في أربعة أهداف لفريق ليفربول في شهر أغسطس إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

وأشار التقرير إلى تفوق صلاح على الثنائي هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس في تصويت المشجعين.

وقال صلاح لموقع ليفربول الرسمي: "شكرا لكم، أعتقد أنها بداية جيدة لنا، سبع نقاط في أغسطس كنا نريد العلامة الكاملة لكنها كرة القدم".

وصل صلاح إلى 99 هدفا في أغسطس قبل أن يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي خلال تفوق ليفربول على ليدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبسؤاله عن هدفه المفضل منهم أجاب صلاح "لا يمكنني الاختيار، هدفي في تشيلسي كان جيدا، لكن أعتقد الهدف الذي كنت متأثرا به للغاية كان في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبهم في اللحظة الأخيرة".

واختتم تصريحاته "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، تسجيل 100 هدفا في الدوري الإنجليزي كجناح أمر يسعدني وأفخر به، أتمنى الاستمرار على نفس الطريق".