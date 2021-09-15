محمد صلاح يتوج بجائزة شهر أغسطس في ليفربول

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 12:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب شهر أغسطس 2021 في ليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر أغسطس الماضي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول احتلال صلاح صدارة استطلاع رأي الجماهير بعدما ساعد اللاعب المصري فريقه في حصد 7 نقاط بأول ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وساهم صلاح في أربعة أهداف لفريق ليفربول في شهر أغسطس إذ سجل هدفين وصنع مثلهما.

أخبار متعلقة
كلوب: صلاح يمكنه اللعب حتى أواخر الثلاثينات من عمره ظهير ليفربول: صلاح أسطورة داخل وخارج الملعب كاراجر: صلاح يستحق أن يكون أحد أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي اختبر معلوماتك عن أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي

وأشار التقرير إلى تفوق صلاح على الثنائي هارفي إليوت وكوستاس تسيميكاس في تصويت المشجعين.

وقال صلاح لموقع ليفربول الرسمي: "شكرا لكم، أعتقد أنها بداية جيدة لنا، سبع نقاط في أغسطس كنا نريد العلامة الكاملة لكنها كرة القدم".

وصل صلاح إلى 99 هدفا في أغسطس قبل أن يسجل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي خلال تفوق ليفربول على ليدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبسؤاله عن هدفه المفضل منهم أجاب صلاح "لا يمكنني الاختيار، هدفي في تشيلسي كان جيدا، لكن أعتقد الهدف الذي كنت متأثرا به للغاية كان في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبهم في اللحظة الأخيرة".

واختتم تصريحاته "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق، تسجيل 100 هدفا في الدوري الإنجليزي كجناح أمر يسعدني وأفخر به، أتمنى الاستمرار على نفس الطريق".

ليفربول محمد صلاح جائزة لاعب الشهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرشح المصري لـ رابطة الأندية لـ في الجول: هذه أهدافي.. ستكون سببا في تغيير الكرة المصرية للأفضل 3 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف مدافع ليدز 3 مباريات بسبب إصابة هارفي إليوت.. ولاعب ليفربول يعلق 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديبالا واثق من تجديد تعاقده مع يوفنتوس قريبا 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
محمد صلاح يتوج بجائزة شهر أغسطس في ليفربول 24 دقيقة | مصر
برشلونة يوضح إصابة جوردي ألبا 50 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - نظام جديد لمسابقة الدوري المصري.. وخمس مواجهات قمة محتملة ساعة | رياضات أخرى
مراكز لاعبي كرة القدم ووظائفهم داخل الملعب (1) ساعة | تحليل في الجول
في الجول يكشف – أزمة تهدد صلاحيات رابطة الأندية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 4 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد
قد ينال إعجابك