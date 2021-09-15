برشلونة يوضح إصابة جوردي ألبا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 11:48

كتب : FilGoal

جوردي ألبا

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه جوردي ألبا، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأصيب ألبا في مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأفاد برشلونة في بيان: "يعاني جوردي ألبا من آلام عضلية في الفخذ الأيمن".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وفاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ليعمق بطل ألمانيا جراح برشلونة في أول مواجهة بين الفريقين بعدما فاز بايرن على الفريق الكتالوني بنتيجة 8-2 في النسخة قبل الماضية من البطولة.

وافتتح العملاق الألماني مبارياته في دوري الأبطال بالفوز على برشلونة في ملعبه ووسط جماهيره، ليتصدر المجموعة الخامسة مبكرا.

وكاد بايرن أن ينهي المباراة مسجلا عدد أهداف أكثر من 3، لكن لاعبو الفريق الألماني أهدروا الكثير من الفرص أمام مرمى برشلونة..

ثلاثية بايرن سجلها ثنائي الهجوم توماس مولر هدف وروبرت ليفاندوفسكي هدفين.

برشلونة جوردي ألبا
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