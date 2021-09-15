في الجول يكشف – أزمة تهدد صلاحيات رابطة الأندية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

يهدد عدم إقرار لائحة اتحاد الكرة الجديدة، ظهور رابطة الأندية للنور بصلاحيات تتيح لها إدارة مسابقة الدوري المصري.

فحتى الآن، حسبما علم FilGoal.com، فإن لائحة اتحاد الكرة الجديدة موجودة حاليا في اللجنة الأولمبية المصرية، وبدأت في مراجعتها تمهيدا لإعلانها بالجريدة الرسمية، رغم اعتمادها من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وبالتالي، فإن انتخابات رابطة الأندية المقررة يوم الأحد المقبل، ستقام على اللائحة القديمة لاتحاد الكرة، والتي تقلص صلاحيات الرابطة مقارنة بالصلاحيات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة غير المعتمدة رسميا حتى الآن.

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وحسبما علم FilGoal.com، فإنه في حال انتخاب الرابطة، واعتماد اللائحة الجديدة بعد ذلك، سيعاد انتخاب الرابطة من البداية.

صلاحيات الرابطة في اللائحة القديمة x صلاحيات الرابطة في اللائحة الجديدة

في اللائحة القديمة، تقتصر مهمة الرابطة على إدارة لجنة لإدارة مسابقة الدوري ووضع الجدول الخاص بها، وإدارة الحقوق التسويقية والتجارية والتلفزيونية والإعلانية المرتبطة بالمسابقة.

وتنص أيضا اللائحة على العودة لاتحاد الكرة في شكل المسابقة، كأمر أساسي، ضمن أمور أخرى.

أما اللائحة الجديدة، فتمنح الرابطة استقلالية أكبر في إدارة المسابقة، وتسويق الحقوق الخاصة بها.

وتقدمت 7 أندية بمرشحين لانتخابات رابطة الأندية..

وعلم FilGoal.com بتقدم الأندية التالية بمرشحين..

الأهلي: لاعبه السابق عماد متعب

الزمالك: مدير التسويق السابق بالنادي خالد رفعت

البنك الأهلي: عضو اللجنة الخماسية السابق ومدير كأس أمم إفريقيا محمد فضل

مصر للمقاصة: رئيس النادي السابق محمد عبد السلام

سموحة: رئيس لجنة المسابقات السابق عامر حسين

فيوتشر: عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب

المصري: عضو مجلس إدارة النادي السابق شريف صالح

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لمسابقة الدوري إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته يوم الثلاثاء لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

اتحاد الكرة في الدوري
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