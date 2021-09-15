اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي "سي آي بي" مصر المفتوحة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 11:11

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي وطارق مؤمن

تأهل الثلاثي محمد الشوربجي وطارق مؤمن ونور الشربيني إلى نصف نهائي بطولة CIB مصر المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

ويشارك 96 لاعب ولاعبة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 590 ألف دولار مقسمة بين الرجال والسيدات ويعد ذلك أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش البلاتينية.

وتعتبر بطولة مصر الدولية واحدة من الثماني بطولات الكبرى على مستوى العالم.

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وتغلب محمد الشوربجي على الماليزي إيان أو بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما تغلب طارق مؤمن على زميله زاهد سالم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليتأهل لمواجهة الشوربجي.

وعلى مستوى السيدات فازت نور الشربيني بثلاثة أشواط دون مقابل لتستمر في حملة الدفاع عن لقبها.

وتواجه نور الشربيني غدا الخميس الفرنسية كاميل سيرم في نصف النهائي، بعد أن تأهلت الفرنسية على حساب روان العربي.

وتستأنف اليوم الأربعاء مباريات ربع النهائي كالآتي:

سلمى هاني × الأمريكية أماندا صبحي (الساعة 6:15 مساء)

مروان الشوربجي × النيوزلاندي بول كول (الساعة 7:00 مساء)

نوران جوهر × هانيا الحمامي (الساعة 7:45 مساء)

علي فرج × مازن هشام (الساعة 8:30 مساء)

اسكواش محمد الشوربجي طارق مؤمن نور الشربيني
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