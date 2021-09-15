بعد الهزيمة من بايرن.. اجتماع بين لابورتا ونائبه حتى الفجر

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 10:48

كتب : عبد الرحمن فوزي

لابورتا - ياستي - أليماني

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اجتماع عاجل بين خوان لابورتا رئيس برشلونة ونائبه رافاييل يوستي والمدير الرياضي بالنادي ماتيو أليماني بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق جعلت لابورتا يجتمع مع يوستي وأليماني بعد المباراة مباشرة داخل ملعب كامب نو، وظهر المدير الرياضي ويوستي وهم يخرجون من الملعب في نحو الساعة الثانية فجرا، بينما خرج لابورتا لاحقا.

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وفقا لموندو ديبورتيفو فإن الاجتماع لم يسفر أي قرارات فورية أومفاجأة كبيرة، بل كان الاجتماع يناقش الأسباب التي تسببت في وضع الفريق والصورة التي ظهر بها أمام بايرن ميونيخ، وللتفكير في طرق لإعادة صياغة الأوضاع.

جيرارد بيكيه أيضا غادر الملعب متأخرا عن عادته لأسباب غير معروفة، إذ أن اللاعب قد خرج مستقلا سيارته الشخصية بعد ساعتين من نهاية المباراة.

بتلك الهزيمة احتل برشلونة المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، خلف بنفيكا ودينامو كييف بنقطة لكل منهم، بينما تصدر بايرن ميونيخ المجموعة بثلاث نقاط.

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