مواعيد مباريات الأربعاء 15-9-2021 والقنوات الناقلة - دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ إنتر ومواجهة ليفربول ميلان

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 10:23

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

تستكمل اليوم الأربعاء 15-9 مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

ففي تمام الساعة التاسعة مساء يستضيف إنتر ميلان نظيره ريال مدريد في جوزيبي مياتزا.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميم 2".

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ويلعب في نفس التوقيت ليفربول مع إيه سي ميلان على ملعب آنفيلد وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميم 1".

باريس سان جيرمان بكتيبة النجوم يخرج لمواجهة كلوب بروج البلجيكي في التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس بريميم 3".

اليوم يشهد المباراة الأولى أيضا لكل من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد وبوروسيا دورتموند في المسابقة.

طالع كل مباريات اليوم بالتفاصيل من هنا

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد إنتر ميلان ليفربول إيه سي ميلان مانشستر سيتي
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