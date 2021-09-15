المدير الرياضي لـ سان جيرمان يؤمن بإمكانية تجديد تعاقد مبابي

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 00:25

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - بريست - كيليان مبابي

مازال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يؤمن بإمكانية تمديد الفرنسي كيليان مبابي لتعاقده مع الفريق.

ورفض باريس سان جيرمان جميع العروض التي قدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المنقضية.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

أخبار متعلقة
عودة كرة القدم.. فصل رونالدو الجديد ومتى يبدأ ميسي أساسيا مع باريس؟ لابورتا: اتفقنا مع ميسي بشكل مبدئي قبل رحيله.. ورؤيته بقميص باريس محزنة ألابا: لم أقصد استفزاز بايرن ميونيخ بتقبيلي لشعار ريال مدريد

وقال ليوناردو في تصريحات لشبكة كانال بلاص: "حقيقة بقاء مبابي كانت هي الخبر الوحيد الذي يمكن أن يحدث، لم نفكر أبدا في القيام بكل ذلك بدونه".

واستمر "أنت تعرف القصة لم نكن سعداء بسلوك ريال مدريد، عند نهاية موسم الانتقالات أبدأ في التفاوض مع أحد أفضل اللاعبين في العالم، لم يعجبنا ذلك، لكن بصراحة لم نفكر أبدا كنا واضحين بشأن العرض الذي قدموه، لم يكن كافيا من وجهة نظرنا، كان أقل من ما دفعناه، والعرض الأخير الذي قالوا عنه لم يأتي أبدا".

وأضاف "مبابي يمثل الفارق بين السطحية والعمق، إنه شيء عميق، لا أراه يغادر في نهاية الموسم".

وأتم "علاقة مبابي بباريس سان جيرمان عميقة، لا أحد يرى المستقبل بدونه ولا أراه يغادر في نهاية الموسم، نحن لا نتخيل ذلك".

مبابي شارك مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم في خمس مباريات، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد سوق الانتقالات المدير الرياضي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناجلزمان: بايرن من المرشحين للفوز بـ دوري الأبطال.. وسعيد لمغادرة كامب نو منتصرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لـ سان جيرمان يؤمن بإمكانية تجديد تعاقد مبابي ساعة | أوروبا
الشروق الجزائرية: مصطفى غربال حكما للسوبر المصري بين الأهلي والطلائع ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: ضم النقاز نجاح لإدارة النادي.. ولم ندخل في مفاوضات مع بيراميدز بشأن السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
كومان: لم يكن لدينا سوى ثلاثة مهاجمين.. وبايرن أثبت أنه الطرف الأفضل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري: واجهنا اختبارا صعبا أمام مالمو.. ومسار يوفنتوس لن يتغير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 4 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد
قد ينال إعجابك