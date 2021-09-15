المدير الرياضي لـ سان جيرمان يؤمن بإمكانية تجديد تعاقد مبابي

مازال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يؤمن بإمكانية تمديد الفرنسي كيليان مبابي لتعاقده مع الفريق.

ورفض باريس سان جيرمان جميع العروض التي قدمها ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المنقضية.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادي بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وقال ليوناردو في تصريحات لشبكة كانال بلاص: "حقيقة بقاء مبابي كانت هي الخبر الوحيد الذي يمكن أن يحدث، لم نفكر أبدا في القيام بكل ذلك بدونه".

واستمر "أنت تعرف القصة لم نكن سعداء بسلوك ريال مدريد، عند نهاية موسم الانتقالات أبدأ في التفاوض مع أحد أفضل اللاعبين في العالم، لم يعجبنا ذلك، لكن بصراحة لم نفكر أبدا كنا واضحين بشأن العرض الذي قدموه، لم يكن كافيا من وجهة نظرنا، كان أقل من ما دفعناه، والعرض الأخير الذي قالوا عنه لم يأتي أبدا".

وأضاف "مبابي يمثل الفارق بين السطحية والعمق، إنه شيء عميق، لا أراه يغادر في نهاية الموسم".

وأتم "علاقة مبابي بباريس سان جيرمان عميقة، لا أحد يرى المستقبل بدونه ولا أراه يغادر في نهاية الموسم، نحن لا نتخيل ذلك".

مبابي شارك مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم في خمس مباريات، وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.