الشروق الجزائرية: مصطفى غربال حكما للسوبر المصري بين الأهلي والطلائع

كشفت صحيفة الشروق الجزائرية عن تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري لموسم 2019/2020 يوم الإثنين المقبل، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقالت الجريدة الجزائرية إن غربال سيدير المباراة، ويعاونه الثنائي عبد الحق أتشعلي وعباس أكرم زرهوني، وإلياس بوكواسة حكما رابعا.

والثنائي مهدي عبيد وبن براهم لحلو للفيديو.

وأدار مصطفى غربال نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في موسم 2019/2020، كما أدار مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي للموسم ذاته.

أما عبيد فقد أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، بين الأهلي والترجي.