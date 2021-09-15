لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أشاد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي بالتفاهم مع زميله الإسباني سيزار أزبلكويتا مشيرا إلى أنهما دائما ما يتفقان حول ما سيفعلاه في مثل هذه الكرات.

تشيلسي فاز على زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو ليقتنص البلوز أول ثلاث نقاط في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

لوكاكو قال في تصريحات لـ "بي تي سبورت": "أنا سعيد جدا بالفوز، كان مستوانا أفضل من مباراة الدوري الأخيرة وعلينا أن نواصل التحسن".

أخبار متعلقة
أليجري: واجهنا اختبارا صعبا أمام مالمو.. ومسار يوفنتوس لن يتغير لوكاكو يقتنص فوزا صعبا لـ تشيلسي على زينيت.. ويوفنتوس يلتهم مالمو توخيل: لوكاكو جاء لـ تشيلسي من أجل هذه المباريات.. وما زال أمامنا خمس خطوات

وأضاف "أتفق مع أزبلكويتا على نوع معين من الحركات على أرض الملعب، كان يتوجب علي أن أختار التوقيت الصحيح ولكنها كانت كرة جميلة منه".

وواصل "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكننا سيطرنا عليها جيدا".

وأتم عن ما قد يعنيه الفوز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي "إنها أول مباراة لي مع تشيلسي في البطولة بعد العودة وأنا سعيد بكل مباراة هنا، الآن كل التركيز على مباراة توتنهام. أتعامل مع كل مباراة على حدة وسأقدم كل ما أملك".

تشيلسي سيخرج لمواجهة يوفنتوس 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا روميلو لوكاكو ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناجلزمان: بايرن من المرشحين للفوز بـ دوري الأبطال.. وسعيد لمغادرة كامب نو منتصرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لـ سان جيرمان يؤمن بإمكانية تجديد تعاقد مبابي ساعة | أوروبا
الشروق الجزائرية: مصطفى غربال حكما للسوبر المصري بين الأهلي والطلائع ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: ضم النقاز نجاح لإدارة النادي.. ولم ندخل في مفاوضات مع بيراميدز بشأن السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
كومان: لم يكن لدينا سوى ثلاثة مهاجمين.. وبايرن أثبت أنه الطرف الأفضل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري: واجهنا اختبارا صعبا أمام مالمو.. ومسار يوفنتوس لن يتغير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 4 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد
قد ينال إعجابك