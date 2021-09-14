أليجري: واجهنا اختبارا صعبا أمام مالمو.. ومسار يوفنتوس لن يتغير

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 23:55

كتب : FilGoal

يوفنتوس مالمو دوري أبطال أوروبا

يرى الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه سيظل في نفس المسار مشيرا إلى أنه يحتاج إلى التوازن لتعديل النتائج.

يوفنتوس فاز على مالمو السويدي بثلاثة أهداف دون رد في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

أليجري قال في تصريحات لـ "ميديا سيت": "عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا فبالتأكيد يكون هناك توقعات، لعبنا المباراة الأولى خارج القواعد بعد ثلاث مباريات دون فوز في الدوري".

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وأضاف "اللاعبون قدموا مباراة جيدة على المستوى الفني، في بعض المواقف كان من الممكن أن نكون أفضل".

وأتم "المسار الذي بدأ في 14 يوليو لم يتغير، فالنتائج تؤثر على الحكم. يجب أن تكون جيدًا في الحفاظ على التوازن".

يوفنتوس حصد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات لعبها في الدوري الإيطالي حتى الآن.

ويستضيف يوفنتوس نظيره تشيلسي 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال
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