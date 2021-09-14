الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

جنش - الزمالك - الأهلي

الزمالك فيوتشر فاركو جنش محمد صبحي
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الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو ساعة | الدوري المصري
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