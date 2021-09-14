الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 23:48 كتب : FilGoal جنش - الزمالك - الأهلي الزمالك فيوتشر فاركو جنش محمد صبحي نرشح لكم أخر الأخبار ناجلزمان: بايرن من المرشحين للفوز بـ دوري الأبطال.. وسعيد لمغادرة كامب نو منتصرا ساعة | دوري أبطال أوروبا المدير الرياضي لـ سان جيرمان يؤمن بإمكانية تجديد تعاقد مبابي ساعة | أوروبا الشروق الجزائرية: مصطفى غربال حكما للسوبر المصري بين الأهلي والطلائع ساعة | الدوري المصري لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا الزمالك: ضم النقاز نجاح لإدارة النادي.. ولم ندخل في مفاوضات مع بيراميدز بشأن السعيد ساعة | الدوري المصري كومان: لم يكن لدينا سوى ثلاثة مهاجمين.. وبايرن أثبت أنه الطرف الأفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا أليجري: واجهنا اختبارا صعبا أمام مالمو.. ومسار يوفنتوس لن يتغير ساعة | دوري أبطال أوروبا الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تأجيل لموعد بداية الدوري.. وحسم مصير كأس مصر بعد جلسة كيروش الزمالك: ضم النقاز نجاح لإدارة النادي.. ولم ندخل في مفاوضات مع بيراميدز بشأن السعيد بايرن يعمق جرح "الثمانية" بثلاثية جديدة في قلب برشلونة في الجول يكشف – 7 مرشحين لمقاعد رابطة الأندية الأكثر مشاهدة 1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 4 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد أمس اليوم غدا دوري أبطال أوروبا 0 برشلونة 3 بايرن ميونيخ انتهت دوري أبطال أوروبا 0 مالمو 3 يوفنتوس انتهت دوري أبطال أوروبا 1 تشيلسي 0 زينيت انتهت دوري أبطال أوروبا 2 فياريال 2 أتالانتا انتهت دوري أبطال أوروبا 0 ليل 0 فولفسبورج انتهت دوري أبطال أوروبا - إنتر ميلان - ريال مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - ميلان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - كلوب بروج - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر سيتي - لايبزج لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بشكتاش - بوروسيا دورتموند لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - باير ليفركوزن - فرينكفاروزي لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - وست هام يونايتد لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - جالاتا سراي - لاتسيو لم تبدأ 18:45 الدوري الأوروبي - ليستر سيتي - نابولي لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - موناكو - شتورم جراتس لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك