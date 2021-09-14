كومان: لم يكن لدينا سوى ثلاثة مهاجمين.. وبايرن أثبت أنه الطرف الأفضل

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 23:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

بايرن - برشلونة - كومان

فسر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أسباب هزيمة فريقه أمام بايرن ميونيخ في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو بعد المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ولم يحالفنا الحظ في الهدف الأول، ومع الهدف الثاني كانت المباراة بالفعل معقدة بالنسبة لنا".

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واستمر "أثبت بايرن ميونيخ أنه أفضل منا، صحيح أن الفريق لعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكنهم كانوا أفضل".

وتابع "ألبا كان مريضا اليوم، واللاعبون الشباب أظهروا بأنهم المستقبل، علينا الصمود لبضعة أسابيع أخرى، لإننا بعد ذلك سنستعيد فاتي وديمبيلي، وأجويرو".

واَضاف "لم يكن لدي سوى ثلاثة مهاجمين متاحين اليوم، هم كانوا يلعبون بالعديد من اللاعبين في وسط الملعب".

وشدد "لقد حاولنا وكنا نود اللعب بشكل أفضل ولكن هذا ما حدث ،يمكنني الشكوى من الموقف ومن اختلاف الجودة بينهم الذين لعبوا مع بعضهم لعامين أو ثلاثة".

وأتم "لاعبونا الشباب، سيكونون أفضل بكثير،من الصعب جدا قبول تلك اللحظة، ولكن ذلك ما هو الوضع عليه".

في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل دينامو كييف الأوكراني على ملعبه ووسط جماهيره أمام بنفيكا البرتغالي سلبيا.

ليظل الفريقين في المركزين الثاني والثالث خلف بايرن المتصدر، ويأتي برشلونة في المركز الرابع والأخير.

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا برشلونة بايرن ميونيخ رونالد كومان
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