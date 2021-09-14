وكيله: لم أر النقاز سعيدا منذ عاما ونصف مثل فرحته بالعودة للزمالك.. وخروجه للإعارة ليس مطروحا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك

قال أنيس بن ميم، وكيل حمدي النقاز لاعب الزمالك العائد له بصفقة انتقال حر بعد فسخ التعاقد مع الترجي التونسي، إنه لم يشاهد موكله سعيدا منذ عام ونصف مثلما فرح بعودته للزمالك.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث بن ميم لقناة أون تايم سبورتس: "النقاز سعيد بالعودة للزمالك، كان هناك إشكال مالي وإداري بين اللاعب والنادي، والزمالك تفهم هذا الأمر. تم تسوية الأمر وسحب القضية بعد تنازل النقاز".

وأوضح "لو كان ذهب النقاز لأي ناد آخر كان سيحصل على أموال أكثر لكنه يكن حبا كبيرا للزمالك، والزمالك ناد كبير في إفريقيا. لم أر النقاز سعيدا منذ عام ونصف مثل سعادته عندما وقع على عقود الانضمام للزمالك مرة أخرى".

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وأكمل "خروج النقاز للإعارة أمر ليس مطروحا على الإطلاق، خاصة أنه كان من طلبات المدرب باتريس كارتيرون. النقاز كان قد تلقى عروضا من أندية مصرية أخرى بشكل مباشر وعبر الوكلاء".

وأتم "تألق النقاز مع الزمالك سابقا شجعه على العودة. حمزة المثلوثي والنقاز لاعبين كبار، ويقدران على التنافس على المركز الأساسي".

وكان النقاز قد حصل على حكم ضد الزمالك بتسديد مليون و300 ألف دولار له، ولكن مع انضمام النقاز للأبيض، سيتنازل عن القضية.

وكتب النقاز عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "سعيد بعودتي من جديد لنادي الزمالك، عودة مختلفة بآمال وتحديات جديدة، أسعى من خلالها لإسعاد الجماهير البيضاء التي أكن لها كل الاحترام والتقدير".

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حمدي النقاز حمزة المثلوثي
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