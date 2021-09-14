بيكيه بعد ثلاثية بايرن: الكرة تتغير بسرعة.. لم يرشح أحد تشيلسي الموسم الماضي

شدد جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني على مرارة الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة آس بعد المباراة: النتيجة كبيرة، تنافسنا في البداية ولكنهم سجلوا هدفا من هجمة مرتدة".

واستمر "لدينا لاعبون يلعبون لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، ويجب أن ندعم الأولاد أصحاب الـ 18 عاما الذين شاركوا".

وأكمل "نأمل في أن يعود المصابون، إنها سنة معقدة وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، الآن نحسن لسنا مرشحون للفوز ولكن كرة القدم تتغير بسرعة، الموسم الماضي لم يرشح أحد تشيلسي للتتويج باللقب".

وتابع "لا أريد أن أعطي أعذار لنفسي، ولكن سننهي الموسم ونحن ننافس، وسنحتاج للمشجعين خلال الشهر الحالي".

وأضاف "الصافرات على سيرجي روبيرتو تؤلمني، هو يحب هذا النادي أكثر من أي شيء، وأريد أن أذكر الناس بأنه ليس لاعب جناح".

وأتم "شكرا للجماهير التي ساعدتنا في منذ الدقيقة الأولى في تلك السنة الصعبة".

في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل دينامو كييف الأوكراني على ملعبه ووسط جماهيره أمام بنفيكا البرتغالي سلبيا.

ليظل الفريقين في المركزين الثاني والثالث خلف بايرن المتصدر، ويأتي برشلونة في المركز الرابع والأخير.