تعادل مثير بين فياريال وأتالانتا وآخر سلبي بين ليل وفولفسبورج

تعادل فياريال مع أتالانتا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سيراميكا في إسبانيا ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تقدم ريمو فرويلير لأتلانتا في الدقيقة السادسة بتسديدة أرضية اصدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 39 تعادل مانو تريجيروس لفياريال بعدما تلقى تمريرة من أفلونسو بيدرازا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بهدوء في المرمى.

وفي الشوط الثاني كان فياريال البادئ في التسجيل عن طريق البديل أرناول جروينيفيلد في الدقيقة الـ 73 مستغلا تمريرة أليربو مورينو التي وضعته في حالة انفراد ليسدد الكرة بقوة في المرمى.

وفي الدقيقة الـ 83 تعاجل روبن جوسينس للفريق الإيطالي بعد متابعته لتسديدة ارتدت من الدفاع.

وبعد دقيقة واحدة شهدت المباراة طرد فرانسيس كوكيلين الذي تلقى البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة حقق كلا الفريقين النقطة الأولى ليحتلا وصافة المجموعة السادسة خلف يونج بويز المتصدر بثلاث نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الأخير بدون نقاط.

وفي مباراة أخرى تعادل ليل مع فولفسبورج بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول لحساب المجموعة السابعة.

شهدت المباراة تسجيل جوناثان دافيد لاعب ليل لهدف ولكن ألغي بعد الرجوع للفار الذي أقر بوجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

كما تدخل حكم الفيديو وألغى ركلة جزاء لليل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعدما تبين بأن المخالفة قد تمت من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد جون أنتوني بوركس لاعب فولفسبورج بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ 63.

بتلك النتيجة حصل كلا الفريقين على النقطة الأولى، لتتساوى جميع الفرق في المجموغة السابعة في الرصيد من النقاط بعد تعادل إشبيلية وسالزبورج في المباراة الأخرى من المجموعة.