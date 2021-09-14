بايرن يعمق جرح "الثمانية" بثلاثية جديدة في قلب برشلونة

اكتفى بايرن ميونيخ بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في شباك برشلونة، ليفوز عليه في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ليعمق بطل ألمانيا جراح برشلونة في أول مواجهة بين الفريقين بعدما فاز بايرن على الفريق الكتالوني بنتيجة 8-2 في النسخة قبل الماضية من البطولة.

وافتتح العملاق الألماني مبارياته في دوري الأبطال بالفوز على برشلونة في ملعبه ووسط جماهيره، ليتصدر المجموعة الخامسة مبكرا.

وكاد بايرن أن ينهي المباراة مسجلا عدد أهداف أكثر من 3، لكن لاعبو الفريق الألماني أهدروا الكثير من الفرص أمام مرمى برشلونة.

ثلاثية بايرن سجلها ثنائي الهجوم توماس مولر هدف وروبرت ليفاندوفسكي هدفين.

وصف المباراة

شهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم الهولندي لوك دي يونج مع برشلونة، بعد انضمامه للفريق قادما من إشبيلية قبل عدة أيام.

وسيطر بايرن ميونيخ على المباراة من البداية وهدد مرمى برشلونة مبكرا وطالب ليفاندوفسكي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 10 بعد دفعة من أراخو لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وواصل بايرن ضغطه على برشلونة وسدد ليروي ساني كرة قوية تصدى لها تير شتيجن.

واستمر ضغط بايرن بشكل شرس في محاولة لإحراز الهدف الأول وسط استبسال دفاعي من برشلونة وحارسه.

لكن دفاع برشلونة لم يصمد أمام هجوم بايرن الشرس.

وسجل توماس مولر هدف بايرن الأول في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في إريك جارسيا مدافع برشلونة وغيرت مسارها نحو شباك تير شتيجن.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني واصل بايرن ميونيخ ضغطه بقوة على دفاع برشلونة وتوغل ليروي ساني داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أنقذها تير شتيجن ومنع الفريق الألماني من تسجيل الهدف الثاني.

لكن ضغط بايرن أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق ليفاندوفسكي بمتابعة لتسديدة جمال موسيلا التي اصطدمت بالقائم وارتدت أمام المهاجم البولندي ليضعها في الشباك الخالية.

بعد الهدف الثاني أجرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة 5 تبديلا ودفع بكل من بابلو جافيرا ويوسف ديمير وأوسكار مينجويزا وفيليبي كوتينيو وأليخاندرو بالدي، بدلا من بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وإريك جارسيا ولوك دي يونج وجوردي ألبا.

وحاول لاعبو برشلونة إحراز الهدف الأول ولكن الهجمات لم تكتمل أمام دفاع وحارس مرمى بايرن.

بينما دفع جولياس ناجلزمان المدير الفني لبايرن بكل من لوكاس هيرنانديز وسيرجي جنابري ومارسيل سابيلزير وجوسيب ستانشيتش وكينجيلسي كومان، بدلا من بافارد وجمال موسيلا ومولر وشولي وساني.

إلى أن نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد هجمة سريعة وصلت إلى جانبري الذي سدد الكرة واصطدمت في القائم وارتدت إلى المهاجم البولندي الذي راوغ بيكيه بكل براعة وسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد.

دينامو كييف × بنفيكا

في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها تعادل دينامو كييف الأوكراني على ملعبه ووسط جماهيره أمام بنفيكا البرتغالي سلبيا.

ليظل الفريقين في المركزين الثاني والثالث خلف بايرن المتصدر، ويأتي برشلونة في المركز الرابع والأخير.