توخيل: لوكاكو جاء لـ تشيلسي من أجل هذه المباريات.. وما زال أمامنا خمس خطوات

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 22:25

كتب : FilGoal

لوكاكو تشيلسي زينيت دوري أبطال أوروبا

أشاد الألماني توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي بمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو مشيرا إلى أن الفريق ما زال أمامه خمس خطوات أخرى.

تشيلسي فاز على زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف دون رد سجله روميلو لوكاكو ليقتنص البلوز أول ثلاث نقاط في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد المباراة: "الهدف جاء من رأسية ممتازة من لوكاكو بعد عرضية أزبلكويتا، أجاد الارتقاء والتسجيل ولهذا هو هنا. إنه يحب التسجيل وهو حاسم بالنسبة لنا".

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وأضاف "لقد كانت مباراة صعبة أمام خصم قوي وكان علينا أن نعمل بجد، كافحنا كثيرا لصناعة الفرص في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كان الأمر أسهل بإيجادنا للمساحات. لقد كان فوزا مستحقا لنا وكنا بحاجة إلى بعض الطاقة وهي ما منحها لنا الجمهور".

وواصل "توقعنا أن تكون مباراة صعبة أمام بطل روسيا وكان يجب ان نستمر في أعلى مستوياتنا. انتهينا من الخطوة الأولى وأمامنا خمس خطوات أخرى".

تشيلسي سيخرج لمواجهة يوفنتوس 29 سبتمبر الجاري في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

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