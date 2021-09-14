بنزيمة: الكرة الذهبية حلم للجميع ولكن.. وسر ضمادات اليد

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 22:29

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريم بنزيما ريال مدريد

شدد الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني على أن فريقه سيقاتل لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو.

وقال بنزيما في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا اعتقد أن هناك أسرار في بدايتي الرائعة للموسم، أنا أعمل بجد كل يوم، وأحافظ على نفسي نفسيا وبدنيا من بداية لنهاية الحصة التدريبية".

أخبار متعلقة
ألابا: لم أقصد استفزاز بايرن ميونيخ بتقبيلي لشعار ريال مدريد رئيس لا ليجا: ريال مدريد لديه من المال ليشتري هالاند ومبابي معا قائمة ريال مدريد – عودة ألابا ويوفيتش.. وغياب مارسيلو أمام إنتر ميلان أنشيلوتي: دوري الأبطال شيء خاص بالنسبة لي.. وهذا سر تطور فينيسيوس

واستمر "ريال مدريد فريق قوي، ما يجب فعله هو مساعدة الفريق كما أفعل بتسجيل وصناعة الأهداف، يجب علينا الفوز بشيء ولكن ذلك يعود للفريق بأكلمه".

وتابع "الفوز بالكرة الذهبية؟ هذا شيء لا يسلبني نومي، حلم كل اللاعبين لكن الشيء الأكثر أهمية هو ما أفعله مع فريقي، إذا كان بإمكاني المساعدة في الفوز بالألقاب سأفعل ذلك، أنا استحق ذلك واستحق التواجد في هذا المستوى".

وشدد "فينيسيوس لاعب صغير ولكنه يتمتع بالخبرة بالفعل، هو يساعدنا كثيرا بأهدافه وسرعته، أنا دائما معه وأستطيع مساعدته أكثر".

وأكمل "ضمادات اليد؟ أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضررت إلى الانتظار شهرين وأردت اللعب، وجرحت نفسي مرة أخرى والآن لا يمكنني التوقف عن لإجراء جراحة أخرى".

وأضاف "المشاكل الدفاعية؟ هي مشكلة الفريق بأكمله، نحن في الملعب نحاول الفوز ولا نريد أن تستقبل شباكنا ثم نحرز عدة أهداف أهداف، هذه أشياء نراها كل يوم في التدريبات".

وأتم "بالنسبة لي فإن دوري أبطال أوروبا هو المنافسة الأكثر ضغطا، جميع الفرق قوية جدا وأي أحد يمكنه الفوز، لدينا فريق جيد وسنقاتل للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الرابعة بجانب كل من إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونستيك الأوكراني، وشريف تيراسبول المولدوفي.

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا ريال مدريد إنتر ميلان كريم بنزيمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
ناجلزمان: بايرن من المرشحين للفوز بـ دوري الأبطال.. وسعيد لمغادرة كامب نو منتصرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
المدير الرياضي لـ سان جيرمان يؤمن بإمكانية تجديد تعاقد مبابي ساعة | أوروبا
الشروق الجزائرية: مصطفى غربال حكما للسوبر المصري بين الأهلي والطلائع ساعة | الدوري المصري
لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: ضم النقاز نجاح لإدارة النادي.. ولم ندخل في مفاوضات مع بيراميدز بشأن السعيد 2 ساعة | الدوري المصري
كومان: لم يكن لدينا سوى ثلاثة مهاجمين.. وبايرن أثبت أنه الطرف الأفضل 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري: واجهنا اختبارا صعبا أمام مالمو.. ومسار يوفنتوس لن يتغير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك: إعارة جنش لنادي فيوتشر.. ومحمد صبحي إلى فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 4 شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد
قد ينال إعجابك