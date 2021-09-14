دوري الأبطال - تعادل مثير بين إشبيلية وسالزبورج في مباراة ركلات الجزاء

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

ياسين بونو

تعادل إشبيلية مع سالزبورج بهدف لكل فريق في مباراة كانت لركلات الجزاء الكلمة العليا فيها والتي أقيمت على ملعب رامونس سانشيز بزخوان ضمن مباريات الجولة الاولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أحرز لوكا سوسيتش هدف سالزبورج الوحيد، بينما سجل إيفان راكيتيتش هدف إشبيلية.

حصل كريم أديمي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 13 ونفذها بنفسه خارج المرمى على يسار الحارس ياسين بونو.

أخبار متعلقة
تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة لاميلا يقود إشبيلية للفوز على خيتافي وصدارة الدوري.. وتعادل بدون أهداف في أوساسونا

وفي الدقيقة الـ 21 تحصل سالزبورج على ركلة جزاء أخرى تسبب بها خيسوس نافاس، ونفذها سوسيتش بنجاح تلك المرة على يسار بونو محرزا الهدف الأول.

وتحصل سالزبورج على ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الـ 37 تسبب فيها تلك المرة ياسين بونو، ونفذها لوكا سوسيتش ولكنها كانت خارج المرمى أيضا.

وبعد خمس دقائق أتى نصيب إشبيلية من ركلات الجزاء، ولكن راكيتيتش تمكن من تسجيل هدف التعادل بنجاح.

وشهد الشوط الثاني طرد لاعب إشبيلية يوسف النصيري بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة حصل كلا الفريقين على أول نقاطهم ليتصدرا المجموعة السابعة مؤقتا، حتى مباراة ليل وفولفسبورج.

ويستضيف سالزبورج فريق ليل في الجولة المقبلة يوم 29 سبتمبر، بينما سيحل إشبيلية ضيفا على فولفسبورج في المباراة التي ستقام في نفس اليوم.

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا إشبيلية سالزبورج
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري يجدد تعاقده مع فريد شوقي 6 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – 6 مرشحين لمقاعد رابطة الأندية 41 دقيقة | الدوري المصري
دوري الأبطال - تعادل مثير بين إشبيلية وسالزبورج في مباراة ركلات الجزاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد عادل عبد المنعم ساعة | ميركاتو
دوري الأبطال - بعشرة لاعبين.. مانشستر يونايتد يخسر أمام يانج بويز في الوقت القاتل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تأجيل لموعد بداية الدوري.. وحسم مصير كأس مصر بعد جلسة كيروش ساعة | مصر
اتحاد الكرة يؤجل دور الثمانية ونصف النهائي لـ كأس مصر ساعة | مصر
أنشيلوتي: دوري الأبطال شيء خاص بالنسبة لي.. وهذا سر تطور فينيسيوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر
قد ينال إعجابك