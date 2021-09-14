دوري الأبطال - تعادل مثير بين إشبيلية وسالزبورج في مباراة ركلات الجزاء

تعادل إشبيلية مع سالزبورج بهدف لكل فريق في مباراة كانت لركلات الجزاء الكلمة العليا فيها والتي أقيمت على ملعب رامونس سانشيز بزخوان ضمن مباريات الجولة الاولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أحرز لوكا سوسيتش هدف سالزبورج الوحيد، بينما سجل إيفان راكيتيتش هدف إشبيلية.

حصل كريم أديمي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 13 ونفذها بنفسه خارج المرمى على يسار الحارس ياسين بونو.

وفي الدقيقة الـ 21 تحصل سالزبورج على ركلة جزاء أخرى تسبب بها خيسوس نافاس، ونفذها سوسيتش بنجاح تلك المرة على يسار بونو محرزا الهدف الأول.

وتحصل سالزبورج على ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الـ 37 تسبب فيها تلك المرة ياسين بونو، ونفذها لوكا سوسيتش ولكنها كانت خارج المرمى أيضا.

وبعد خمس دقائق أتى نصيب إشبيلية من ركلات الجزاء، ولكن راكيتيتش تمكن من تسجيل هدف التعادل بنجاح.

وشهد الشوط الثاني طرد لاعب إشبيلية يوسف النصيري بعد تلقيه للبطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة حصل كلا الفريقين على أول نقاطهم ليتصدرا المجموعة السابعة مؤقتا، حتى مباراة ليل وفولفسبورج.

ويستضيف سالزبورج فريق ليل في الجولة المقبلة يوم 29 سبتمبر، بينما سيحل إشبيلية ضيفا على فولفسبورج في المباراة التي ستقام في نفس اليوم.