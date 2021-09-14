بعشرة لاعبين.. مانشستر يونايتد يخسر أمام يانج بويز في الوقت القاتل

خسر مانشستر يونايتد مع مضيفه يانج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تقدم كريستيانو رونالدو أولا لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل يانج بويز عن طريق نيكولاس نجاماليو في الدقيقة 66.

وسجل جوردان سيباتشو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95.

التشكيل

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - لوك شاو

خط الوسط: فريد - دوني فان دي بيك

خط الوسط الهجومي: جادون سانشو - برونو فيرنانديز - بول بوجبا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

أحداث المباراة

المباراة بدأت بحذر من الفريقين وحاول ميشاك إيليا أن يتقدم لأصحاب الأرض ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم مع الدقيقة الثالثة ليرد مانشستر بتمريرة من شاو إلى سانشو ولكن فشل في استقبالها بشكل جيد.

الدقيقة 14 شهدت أول أهداف المباراة عن طريق كريستيانو رونالدو بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

لاحت فرصة لكل فريق بعد ذلك مع الدقيقة 25 ولكن تسديدة كريستيان فاسناخت وكريستيانو رونالدو نجح كلا الحارسين في التصدي لها.

نقطة التحول في المباراة جاءت مع الدقيقة 35 ببطاقة حمراء لـ وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي.

أولي جونار سولشاير تدخل بعدها ليدفع بـ ديوجو دالوت في مكان جادون سانشو.

أخطر فرص الشوط الأول جاءت لـ يانج بويز عن طريق كريستيان فاسناخت بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

مع بداية الشوط الثاني، دفع سولشاير برافائيل فاران في مكان دوني فان دي بيك وأقحم فاجنر مدرب يانج بويز جوردان سيباتشو في مكان فيسينت سييرو.

الدقيقة 66 شهدت هدف التعادل لـ يانج بويز عن طريق نيكولاس نجاماليو بعد استغلال كرة عرضية من سيلفان هيفتي.

عاد سولشاير بعدها ليدفع بالثنائي نيمانيا ماتيتش وجيسي لينجارد بدلا من كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز.

أحد المشجعين اقتحم الملعب مع الدقيقة 80 قبل أن ينجح الأمن في إبعاده.

فاجنر دفع في الدقائق العشر الأخيرة بالثنائي فابيان رايدر وميرالام سوليجماني بدلا من كريستوفر بيريرا وسيلفان هيفتي.

مارسيال دخل بدلا من فريد في الدقيقة 89، وترك الثنائي ميشاك إيليا وساندو لوبر مكانه لـ ويلفرد كانجا وسيدريك سيزجار.

بينما كانت المباراة تتجه للنهاية بالتعادل، استغل جوردان سيباتشو خطأ جيسي لينجارد ليسجل هدف الفوز القاتل لـ يانج بويز في الدقيقة الأخيرة.

هدف تصدر به يانج بويز المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة أتلانتا وفياريال بعد قليل.