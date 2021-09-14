مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لا تأجيل لموعد بداية الدوري.. وحسم مصير كأس مصر بعد جلسة كيروش

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:39

كتب : أحمد الخولي

كأس مصر - بيان رسمي

شدد مصدر باتحاد الكرة المصري، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل موعد بداية الدوري المصري.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباريات دور الثمانية ونصف نهائي كأس مصر لأجل غير مسمى اليوم الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لا يمكن تأجيل موعد بداية الدوري".

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وينطلق الدوري الجديد يوم 25 أكتوبر.

وأكد "سنحسم مصير المواعيد البديلة لكأس مصر، ومصيره عموما، بعد جلستنا غدا الأربعاء مع المدير الفني الجديد للمنتخب كارلوس كيروش".

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن قرار تأجيل مباريات ربع ونصف نهائي كأس مصر أتى "لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا".

وبناء على ذلك، أصبحت المباريات المنتظرة في الكرة المصرية كالتالي..

مباراة السوبر المحلي للموسم الماضي، بين الأهلي وطلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر.

مباراتا دور الـ 16 لـ كأس مصر، بين الأهلي وإنبي، وسموحة وبيراميدز، يوم 25 سبتمبر.

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