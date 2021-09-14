أنشيلوتي: دوري الأبطال شيء خاص بالنسبة لي.. وهذا سر تطور فينيسيوس

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن ما قاله لفينيسيوس جونيور من أجل تطوير مستواه في الموسم الحالي.

ويلتقي ريال مدريد غدا الأربعاء مع إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا التي تقام على ملعب سان سيرو.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق يعمل بشكل جيد وقمنا بمباراة كبيرة أمام سيلتا فيجو، غدا قصة أخرى ونحن متحمسون للغاية".

واستمر "إنتر فريق جيد جدا لديه هيكل متشابه للموسم الماضي ولكن مع مدرب جديد وحوافز جديدة، نريد الفوز والسيطرة واللعب بشكل جيد".

وتابع "دوري أبطال أوروبا شيء خاص بالنسبة لي، فزت بها مرتين كلاعب وعدة مرات كمدرب، وخصوصا العاشرة تلك الذكرى خاصة جدا".

وأوضح "فينيسيوس؟ أعامله كأي شخص آخر، أدفعه في التدريب وأخبره بأن يركز على العمل ثم تأتي جودة اللاعب، اللعب يمنحه الثقة وهو لديه الرغبة والحماس وقد يحدث إن لم تكن جيدا فقد يمنحك الدافع، الشيء الوحيد المختلف هو بروده أمام المرمى ولكنه اللاعب نفسه الذي لعب في المواسم الماضية".

وشدد "من الصعب التحديد أي فريق هو المفضل للفوز قبل بداية المسابقة، ريال مدريد سينافس كما العادة، أحيانا يفوزون بها أكثر من أي فريق آخر، سنقاتل من أجل كل شيء".

وأكمل "الدوري أو دوري الأبطال؟ لا أعرف كان أكبر تخيلاتي هو العودة لريال مدريد، ما يسعدني أن أذهب إلى فيلاديبيباس كل يوم للتدريب".

وأضاف "ألابا تدرب مرة واحدة مع الفريق وقد يلعب، ومودريتش قد يرتاح ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

وأتم "هناك أجواء مختلفة نوعا ما في ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا دائما ما يكون مميزا، ليس من قبيل الصدفة أن يتوجوا به 13 مرة، هناك دافع خاص في ذلك".

وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الرابعة بجانب كل من إنتر ميلان، وشاختار، وشريف تراسبول.