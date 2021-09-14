تشكيل قمة الأبطال - دي يونج يقود هجوم برشلونة لأول مرة.. وبايرن بالقوة الضاربة

يقود لوك دي يونج هجوم برشلونة في أول مباراة له مع الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ.

ويلعب برشلونة ضد بايرن ميونيخ في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من البطولة. والتي تقام بملعب كامب نو.

وانتقل لوك دي يونج لصفوف برشلونة قبل أيام قادما من إشبيلية.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: أراخو – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري – سيرجي روبيرتو.

الهجوم: ممفيس ديباي – لوك دي يونج.

بينما دفع جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ بالقوة الضاربة لفريقه.

وجاء تشكيل بايرن كالآتي:

المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بنجامين بافارد - أوباميكانو – شولي – ألفونسو ديفيز.

الوسط: ليون جروتسيكا – جوشوا كيميتش – جمال موسيلا – ليروي ساني.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – توماس مولر.