برج أيقوني والعديد من التكريمات.. طالع كل ما حدث في حفل تدشين الأهلي لنجمته العاشرة

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 19:32

كتب : FilGoal

تكريم والدة محمد عبد الوهاب في تدشين الأهلي للنجمة العاشرة

دشن الأهلي النجمة العاشرة، في احتفال اليوم الثلاثاء بملعب مختار التتش.

وشهد الحفل تدشين برج أيقوني يضم 10 نجوم، يضيء كل يوم في العاشرة مساء، بمقر النادي.

وشهد الحفل كلمة لـ محمود الخطيب رئيس النادي حيث قال: "أشكر محمود مختار التتش الذي نقف الآن في ملعبه وأسرته الكريمة لأنه أثرى وترك مبادئ كثيرة للأهلي تعلمنا منها".

وأوضح "أشكر كل مجالس الأهلي السابقة. أول نجمة حصلنا عليها كان رئيس النادي صالح سليم، ثم مجلس حسن حمدي الذي أضاف كثيرا من النجوم العشر".

وشدد "لاعبو الأهلي من الجيل الحالي (رجالة)، تعرضوا للكثير من الضغوط لكنهم أثبتوا أنهم شخصيات قوية للغاية لأنهم رغم كل تلك الظروف حققوا إنجازات محلية وعالمية وقارية".

وأتم "أشكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وكل الجهاز الفني والإداري والطبي. على اللاعبين ترك أثر طيب دائما في أنفس الجماهير، بلعبهم بروح البطولة وروح الفانلة الحمراء. كنا نتمنى وجود الجماهير معنا في الاحتفال لكن ظروف كورونا حالت دون ذلك".

وكذلك حرص أشرف صبحي وزير الرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي ‏الأهلي، حيث قال "اليوم جميل ومشرق، كل التحية والاحترام والتقدير لمجلس ‏إدارة النادي الأهلي وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب، وجميع الحضور".‏

وأكمل "أرى تاريخ مصر الكروي متواجدًا هنا في احتفالية الأهلي، كل التهنئة ‏والتقدير للنجمة العاشرة وهذا التفوق على المستويين الإفريقي والمصري.. أنقل تهنئتي للجميع".

وأتم صبحي "يحب أن يركز على جزئية وهي أنه سيظل قطبا ‏الكرة المصرية والتفوق لمصر من خلال هذه النجاحات الكبيرة،‏ نحن تحت مظلة واحدة، جمهورية مصر العربية، ‏التفوق الرياضي شيء مشرف لنا جميعًا ودائمًا سيظل التفوق".

أما هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بـ فيفا وكاف، فأعرب عن سعادته بحضور احتفالية النادي الأهلي.

وقال أبو ريدة نيابة عن باتريس موتسيبي رئيس كاف: "كل التحية للنادي الأهلي على إنجازاته القارية. الأهلي هو بعبع إفريقيا".

وكرم الأهلي أكثر من رمز ولاعب سابق، وهم عدلي القيعي ومحرم الراغب، ووالدة لاعب الأهلي الراحل، محمد عبد الوهاب، وتكريم لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، والبطلة الأولمبية جيانا فاروق.

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