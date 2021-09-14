خبر في الجول – جنش يتفق على البنود الشخصية مع فيوتشر.. وانتظار موقف الزمالك

اتفق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، على البنود الشخصية الخاصة بتعاقده، مع نادي فيوتشر.

وعلم FilGoal.com أن جنش أتم بالفعل اتفاقه الشخصي مع فيوتشر، في انتظار اتفاق النادي مع الزمالك.

وقد يصبح جنش ثاني حارس يرحل عن الزمالك خلال الأسبوع الحالي، مع اقتراب محمد صبحي حارس مرمى الفريق الذي أمضى الموسم الماضي معارا للاتحاد السكندري، من فاركو. (طالع التفاصيل)

وانضم جنش للزمالك من الأولمبي عام 2011، ولعب مع الفريق 114 مباراة استقبل فيهم 79 هدفا وخرج بشباك نظيفة 58 مرة.

وفي حال رحيل صبحي وجنش، يتبقى للأبيض الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، خاصة بعد رحيل أحمد نادر السيد إلى نادي فيزيلا البرتغالي.