مران الزمالك - انتظام الرباعي الدولي وغياب إمام عاشور

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 19:05

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وانتظم طارق حامد ومصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو والمغربي أشرف بن شرقي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة بمقر النادي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون الدوليون من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ومنح الجهاز الفني راحة لكل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي راحة من التدريبات، بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا اليوم الثلاثاء.

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وحصل إمام عاشور على إذن من الجهاز للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن تدريب الفريق مساء اليوم الثلاثاء لظروف خاصة، على أن ينتظم في تدريب الفريق غدا الأربعاء.

وخاض الفريق تقسيمة قوية في منتصف الملعب خلال التدريبات وشهدت تألق مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وطارق حامد.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

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