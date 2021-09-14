بعد تضارب المواعيد.. أسوان لـ في الجول: نستعد للزمالك والدرجة الثانية في نفس اليوم

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 18:57

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - أسوان

كشف مصطفى أمين المشرف على الكرة بنادي أسوان على مخاطبتهم لاتحاد الكرة للاستفسار عن موعد بداية دوري الدرجة الثانية ومباراة الزمالك في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد حدد يوم 2 أكتوبر لإقامة مباراة الزمالك و أسوان في نصف نهائي كأس مصر.

كما حدد اتحاد الكرة نفس اليوم لبداية دوري الدرجة الثانية ومباراة أسوان مع سوهاج.

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وقال أمين في تصريحات لـ FilGoal.com : "قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة للاستفسار عن مباراة الزمالك وبداية الدوري وكان الرد بأن هناك موعد جديد للمواجهتين وسنخاطبكم فور تحديده غدا".

واستمر"ولذلك نستعد للزمالك ولمباريات الدرجة الثانية بقيادة أحمد بيبو".

وتابع "بداية الدوري يوم 2 أكتوبر مع نادي سوهاج وميعاد مباراو الزمالك في كأس مصر يوم 2 أكتوبر أيضا، لا نعلم هل هناك احتمالية لإلغاء كأس مصر أم لا ولكنهم لم يتحدثوا معنا عن ذلك وأبلغونا بوجود ميعاد جديد".

وأضاف "قمنا بقيد 25 لاعبا في القائمة الأولى ونسعي للعودة السريعة للدوري الممتاز".

وهبط أسوان لدوري الدرجة الثانية بعد احتلاله للمركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم المنقضي.

أسوان الزمالك - أسوان كأس مصر
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