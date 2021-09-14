مؤتمر إيهاب جلال: هدفي المنافسة على البطولات الأربعة مع بيراميدز

شدد إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز على أن هدفه مع فريقه الجديد هو المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها في الموسم المقبل.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا لبيراميدز: "سعيد بتولي تدريب بيراميدز صاحب الإمكانيات الكبيرة والذي ينافس على البطولات منذ إنشائه".

وأضاف "طموحي دائما ما يكون كبيرا ولكن مع بيراميدز هدفي المنافسة على البطولات الأربعة التي يشارك فيها الفريق وأقربها كأس مصر".

وواصل "فترة الإعداد لن تكون كبيرة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة في كأس مصر والجهاز الفني سيعمل على تجهيز اللاعبين سريعا، ومن الجيد أن المجموعة الدولية عادت مؤخرا وهناك خطة إعداد سريعة ومكثفة وضعها الجهاز الفني استعدادا للمرحلة المقبلة ومواجهات كأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية وبطولة الدوري الممتاز".

وأكمل "قررت دخول الفريق في معسكر مغلق لمدة أسبوع بداية من الأربعاء في الإسكندرية يخوض خلاله الفريق التدريبات بصورة يومية وعلى فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية مع خوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، جار الاتفاق على طرفها، أملا في أن يكون الفريق في أفضل صورة فنية وبدنية قبل خوض مواجهة سموحة الهامة".

وأشار "على أن الفريق سيعود إلى القاهرة قبل مباراة سموحة في كأس مصر بثلاثة أيام على أمل أن يكون الفريق مستعدا بأفضل صورة ممكنة".

من جانبه قال ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه يتوجه بالشكر للمدير الفني السابق تاكيس جونياس موضحا أنه من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق، وهو فرد من أفراد النادي رغم رحيله مؤخرا والنادي كان سعيدا بوجوده رغم الفترة القصيرة.

وشدد على أن هدف ناديه هو التطور والتقدم للأمام وتقديم صورة جيدة، وبالتالي وقع اختيار مجلس الإدارة على المدير الفني إيهاب جلال ليكون مدربا جديدا عندما أتيحت الفرصة لوجوده، وبيراميدز سعيد بوجوده ويتمنى تحت قيادته أن يحقق النادي العديد من البطولات مستقبلا في ظل طموحه الكبير.

كما أكد عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن هذا اليوم مميز للغاية في تاريخ النادي بعد التعاقد مع مدير فني رائع بقيمة إيهاب جلال موضحا أنه أفضل مدرب مصري في الفترة الأخيرة وبإمكانه وضع بيراميدز على منصات التتويج بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن رؤية النادي تغيرت بالتعاقد مع مدرب مصري هو الأفضل في ظل النجاحات التي حققها طوال مشواره خلال الفترة الماضية ويأمل في حصد بطولة مع بيراميدز.

وشدد بسيوني على أن بيراميدز لم يتفاوض مع إيهاب جلال إلا منذ أيام قليلة احتراما لوجوده على رأس الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي واحتراما لوجود تاكيس جونياس في مهمة التدريب. والمفاوضات انتهت في فترة سريعة للغاية.