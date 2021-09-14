بيولي: نريد كتابة تاريخنا في دوري الأبطال.. وأسباب غياب إبراهيموفيتش أمام ليفربول

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 18:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

ستيفانو بيولي - ميلان

شدد الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي إيه سي ميلان على أن مباراة ليفربول ستكون هي البداية لكتابة تاريخ جديد للفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ميلان مع ليفربول غدا الأربعاء على ملعب آنفيلد في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "تطورنا كثيرا مقارنة بالموسم الماضي، وبدايتنا تثبت أننا نعرف ما علينا القيام به، لقد تم رفع المستوى الآن وهي فرصة لإثبات بأننا نستطيع أن نلعب في تلك المسابقة أيضا".

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وتابع "كان من الممكن أن يلعب إبراهيموفيتش ولكنه مصاب بالتهاب في الأوتار وليس من المجدي المخاطرة به، تلك الانتكاسات جزء من كرة القدم ولكنه سيعود قريبا".

وشدد "لقد استعدينا كالمعتاد، أعرف ليفربول جيدا، صحيح أن الكثير من لاعبينا لم يلعبوا أبدا في دوري أبطال أوروبا، لكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به، لقد عدنا للمشاركة في البطولة بفضل أفكارنا وكرة القدم التي نقدمها".

واستمر "لن تكون هناك مباريات سهلة في تلك المجموعة، كل المنافسون قادرين على المنافسة ونحن نريد أن نكتب تاريخنا في دوري أبطال أوروبا، غدا فرصة عظيمة لنا، نحترم ليفربول كثيرا ولكننا أيضا مقتنعين بأنه يمكننا أن نقوم بعمل جيد".

وأضاف "جيرو كان ضعيفا بعض الشيء يوم الإثنين لكنه أفضل الآن، لن يلعب 90 دقيقة على الأرجح لكنه بخير ومتاح، ريبيتش قدم مباراة رائعة أمام لاتسيو وسلعب من يكون جاهزا".

وأتم "يجب أن نكون أذكياء على أرض الملعب، ليفربول دائما ما يكونوا شرسين ولا ينتظرون، يجب أن نكون جيدين في ضغطهم من خلال المراوغة أو التمريرات الطويلة".

وأوقعت القرعة ميلان في المجموعة الثانية بجانب كل من ليفربول الإنجليزي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي.

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