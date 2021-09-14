مرتضى منصور: الزمالك لم يكن مديونا لاتحاد الكرة وقت وجودي

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على وجود مديونية على النادي لصالح اتحاد الكرة، عبر FilGoal.com، بناء على طلبه.

وتواصل منصور للرد على تصريحات مصدر باتحاد الكرة حول وجود مديونية على الزمالك لصالح الجبلاية، منعته من استخراج كارنيهات اللاعبين المقيدين ضمن القائمة الأولى، ليقول: "الزمالك لم يكن مديونا لاتحاد الكرة وقت تواجدي والدليل هي المراسلات بين النادي، واتحاد الكرة، لتسديد تلك المديونية من مستحقات النادي لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وأكمل منصور: "أتمنى أن يتحرى مسؤولي الجبلاية الدقة في تصريحاتهم بخصوص الزمالك وقت تواجدي، كل ما يشاع عن مديونية كبيرة لا أساس له من الصحة".

وأتم "أردت أن أوضح ذلك لجماهير الزمالك أولا، بأننى لا أتسبب في أى مديونات بل العكس الامور كانت تسير بشكل متميز".

وفي وقت سابق كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، عن الإجراء الذي اتخذه بحق نادي الزمالك بسبب المديونية الواقعة عليه لصالح الجبلاية، فيما يخص قيد اللاعبين في القائمة الأولى.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم نصدر كارنيهات لاعبي الزمالك عندما قام النادي بقيد القائمة الأولى بسبب المديونيات الموجودة على النادي لصالح اتحاد الكرة".

وشدد "عدم إصدار الكارنيهات لا يعني عدم قيد اللاعبين، ولكن لا يمكن المشاركة في المباريات بدونها. هذا أيضا لا يعني أن لاعبي الزمالك أصبحوا أحرارا في الانتقال لنوادي أخرى مثلما أشيع".

وأوضح "الزمالك مديون لاتحاد الكرة بحوالي 50 مليون جنيه. تلك المديونية مقسمة بين رسوم تسجيل العقود والغرامات والمسحات التي أجراها النادي على حساب اتحاد الكرة، وبدلات الحكام. تلك المديونية متراكمة منذ سنوات على النادي".

وأتم "من المنتظر أن يدفع الزمالك مبلغا مقدما من الغرامة لاستخراج كارنيهات اللاعبين، مع جدولة بقية الغرامة وإبلاغ اتحاد الكرة بمواعيد السداد".

وفاز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي بـ 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي.