للمرة الأولى.. ظهور شعار الأهلي بالنجمة العاشرة
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 17:31
كتب : أحمد الخولي
كشف الأهلي عن شعاره، بوجود النجمة العاشرة، اليوم الثلاثاء.
ويقيم الأهلي اليوم احتفالية بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في شهر يوليو الماضي.
وظهر أعلى ملعب مختار التتش، شعار الأهلي الجديد، للمرة الأولى.
وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بنتيجة 3-0.
وتوج الأهلي بالأميرة الإفريقية في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، و2021.
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