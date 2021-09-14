طائرة – منتخب مصر ثالث إفريقيا.. وأمل طفيف في الوصول للمونديال

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 17:22

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة الطائرة

حصل المنتخب المصري للكرة الطائرة على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا في رواندا.

وفاز منتخب مصر على نظيره المغربي، بنتيجة أشواط 3-1 (23-25، 28-26، 25-21، 25-17)، ليحصد المركز الثالث.

وبالتالي، لم يتأهل منتخب مصر لكأس العالم من خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، ولكن يبقى له أمل طفيف في التأهل.

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ففي حال وصول منتخب مصر للتصنيف رقم 12 على العالم، يتأهل لكأس العالم، ويحتل فراعنة الطائرة حاليا المركز الـ 20 عالميا.

وتأهل منتخب تونس والكاميرون إلى كأس العالم الذي يقام في روسيا في عام 2022، بوصولهما للمباراة النهائية على حساب مصر والمغرب تواليا.

فشل منتخب مصر – حتى الآن - في التواجد في المحفل العالمي للمرة الأولى منذ عام 1994.

يذكر أن منتخب تونس هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة إفريقيا بواقع 10 مرات يليه مصر بثماني مرات.

كرة طائرة منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
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