مؤتمر كلوب: مباراتنا ضد ميلان تستحق المشاهدة.. هذه أقوى مجموعة وقعت فيها

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن المجموعة التي يلعب فيها فريقه بدوري أبطال أوروبا هي أصعب مجموعة وقع فيها منذ تولى قيادة الحمر.

ويحل ميلان ضيفا على ليفربول في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد، ضمن مجموعة تضم أتليتكو مدريد وبورتو إلى جوارهما.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "لدينا الدوري الإنجليزي والكؤوس المحلية، وأمامنا مجموعة قوية حقًا في دوري أبطال أوروبا، هذا ما نريده في عالم كرة القدم والآن علينا التعامل معه".

وأضاف عن مجموعته في دوري الأبطال "هذه هي أقوى مجموعة وقع ليفربول فيها منذ أن توليت المسؤولية".

وتابع الألماني "إنها مجموعة مناسبة. ستبعد فريقين جيدين من الأدوار الإقصائية وسترسل فريقا قويا حقا إلى الدوري الأوروبي".

وواصل "أحب دوري أبطال أوروبا هكذا، وهذه المجموعة تظهر أنه لا توجد مباريات قد لا يرغب الناس في مشاهدتها، سيتم تحديد هذه المجموعة من الثانية الأولى حتى الثانية الأخيرة".

وأكمل "صعوبة المجموعة تأتي بسبب وجود أتليتكو مدريد بطل إسبانيا وبورتو بطل البرتغال في معظم الأوقات وميلان الذي يملك تاريخا كبيرا ويعيش أفضل لحظاته منذ سنوات".

واستمر كلوب "يتعلق الأمر بالحصول على ما يكفي من النقاط للتأهل، لذا لا ينبغي أن نهدر الوقت. لقد مر وقت طويل منذ أن لعبنا مباراة على أرض ملعب أنفيلد بمدرجات ممتلئة، لا أطيق الانتظار لتجربة ذلك مرة أخرى".

وأردف "ليفربول ضد ميلان مباراة تستحق المشاهدة، لقد كانوا في حالة جيدة لمدة 18 شهرا. وبدأوا هذا الموسم بشكل جيد حقا لذا ستكون مباراة صعبة".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق "سيكون هناك بعض المباريات الرائعة في دوري أبطال أوروبا، هذه واحدة منهم".

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