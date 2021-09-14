إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء ليفربول

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 15:03

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

سيغيب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عن لقاء ليفربول المرتقب في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ميلان ضيفا على ليفربول في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ملعب أنفيلد.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان للصحفيين: "إبراهيموفيتش كان سيلعب كأساسي أمام ليفربول لكن لديه ألم في وتر أكيليس لذا من الأفضل عدم المخاطرة به".

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وأضاف "يمكن أن يلعب أوليفييه جيرو دورا جيدا أمام ليفربول، سيلعب هو أو أنتي ريبيتش في التشكيل الأساسي".

بيولي تغنى قبل يومين بإبراهيموفيتش بعد الفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، المباراة التي شهدت عودته بعد إصابة قوية في الركبة.

وقال بيولي في تصريحات نشرتها "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "زلاتان لا يشيخ ولا يكبر أبدا".

وأضاف "بخلاف موهبته، لديه شغف خارج عن المألوف، رؤيته وهو يتدرب أمر ممتع، بالنسبة له الوقت لا يمر أبدًا".

وتابع: "زلاتان لم يلعب مباراة لمدة 4 أشهر وكان سعيدا جدا بالدخول، الدقائق ستجعله يشعر بالرضا في المباريات القادمة".

على الناحية الأخرى نشر اللاعب السويدي إبراهيموفيتش صورتين له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

الصورة الأولى كانت وهو مصاب في منطقة الركبة، والصورة الثانية من مباراة الفريق أمام لاتسيو في الدوري، وهو يحتفل مع الجمهور، وكتب على الصورتين تاريخ الإصابة وتاريخ العودة إلى الملاعب مرة أخرى

زلاتان إبراهيموفيتش ليفربول ميلان
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